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نهائي أفريقيا .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في مواجهة الإياب

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ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ، يستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
 


وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي ، السبت الماضي على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس التونسية.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل أقرب إلى النحو التالي :
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.
الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.
صانو اللعب والهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي.

على صعيد آخر ، تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي رفقة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي للسيد حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي فــي وفـاة شقيقه.
داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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