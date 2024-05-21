الزمالك يخطط للتعاقد مع لاعب نهضة بركان

كشفت تقارير صحفية، أن الزمالك يخطط للتعاقد مع لاعب فريق نهضة بركان ياسين البحيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لـ صحيفة “المنتخب” المغربية، فإن المسؤوولين داخل نادي الزمالك يخططون للتعاقد مع البحيري، ويتابعون اللاعب باهتمام كبير خاصة في بطولة الكونفدرالية التي توّج بها الفارس الأبيض.

وتابع التقارير، أن البحيري يمتلك عقدًا رفقة نهضة بركان يمتد لموسم آخر، إلا أن الزمالك، مازال يتابع اللاعب، ولكن دون أي اتصالات أو تواصل مع اللاعب أو مع وكيل أعماله عن شيء.

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وواصل، أن الزمالك الآن لديه وقف قيد، وسيدفع الغرامة، وسيعقد عدة صفقات لتدعيم الفريق في الصيف القادم.

يذكر أن البحيري انتشرت له لقطة مميزة في لقاء نهضة بركان والزمالك، حيث أنقذ لاعب خط وسط الزمالك نبيل عماد دونجا ، من سقوط كان قد يتسبب في إصابة خطيرة للاعب الفارس الأبيض.