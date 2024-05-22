قناة مفتوحة لإذاعة مباراة الاهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد النادي الاهلي لخوض مباراة هامة أمام نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الأحمر والترجي في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي.

وكان قد تعادل سلبيًا فريق الاهلي مع نظيره الترجي في لقاء الذهاب على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس يوم السبت الماضي.

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ويحتاج النادي الاهلي للفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب للمرة الـ12 في تاريخه.

بينما يتوج الترجي بالبطولة حال فوزه أو تعادل إيجابياً بأي نتيجة، على أن يتم التوجه لضربات الترجيح حال انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الاهلي ضد الترجي التونسي

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس عبر الصفخة الرسمية على “فيس بوك”، إذاعة مباراة الاهلي ضد الترجي عبر التردد الأرضي لها داخل جمهورية مصر العربية.