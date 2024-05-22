الزمالك يفاجئ لاعب نهضة بركان بعد واقعة دونجا في نهائي الكونفدرالية

فاجأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب النجم ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأنقذ النجم المغربي ياسين البحيري، نبيل عماد لاعب الزمالك من السقوط وتعرضه لإصابة خطيرة خلال نهائي الكونفدرالية يوم الأحد الماضي.

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي:

قال البيان: ‘يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية”.

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وتابع: “وذلك بعدما تدخل النجم المغربي ليمنع سقوط نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض الأخير لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي توج الأبيض بلقبها للمرة الثانية في تاريخه”.

واختتم: “يتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب على تصرفه الذي لاقى استحساناً واسعاً من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامًة، مُتمنياً دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته القادمة”.