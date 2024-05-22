أحمد سليمان: "احنا محسودين.. ولم نصل إلى الصفر في الأزمة المالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إصابة أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بقطع في الرباط الصليبي، مشيرا إلى أن الأبيض "محسودا".

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "أحمد حمدي ربنا يشفيه، أُثبت إصابته بالرباط الصيبي، "احنا محسودين"، ستتم معالجته في ألمانيا ونحن نتحمل فوق طاقة البشر، ولم ننام منذ 6 أيام، كنا في حاجة لالتقاط أنفاسنا، وهذا حدث بعد الفوز بالكونفدرالية".

وأضاف: "فتحنا خط جميع المستحقات التي علينا مع الجميع، وهم مساعدين فيريرا بوطيب وباتشيكو، أنا لم أصل إلى الصفر، الزمالك لديه 55 ألف عضوية في 105 عاما، وفي آخر 7 سنوات، أصبحنا 120 ألف عضوية ، ويجب أن يكون موجودا في النادي مبلغ 3 مليارات جنيه من هذه العضويات، أين هذا المبلغ".

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