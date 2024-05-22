نهائي أفريقيا .. الأهلي يبدأ مرانه استعدادًا لملاقاة الترجي التونسي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مرانه على ملعب مختار التتش استعدادًا لملاقاة الترجي التونسي السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وتحدث لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لوسائل الإعلام المختلفة في السابعة من مساء اليوم قبل بداية المران، كما هو مقرر إجراء لقاءات مع ثلاثة من لاعبي الأهلي، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف» وذلك قبل بداية المران.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رداس.