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صور/ منتخب المصارعة يطير إلى الأردن للمشاركة في البطولة العربية

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ياسر رشاد - القاهرة - سافرت بعثة منتخب مصر للمصارعة للناشئين و الشباب إلى الأردن اليوم استعدادا للمشاركة في البطوله العربية والتي ستقام خلال الفترة من 22 وحتى 25 مايو الجاري.

ويرأس بعثة مصر في البطولة العميد هانى عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة ويقود منتخب مصر فنيا محمد رضا.

وضمت قائمة منتخب مصر 6 لاعبين وهم:
ليلي كمال و أحمد تامر  وأسامه إبراهيم وياسين محمد وإياد عماد الدين ومعاذ محمد علي.


ومن المقرر أن يمثل العميد هاني عبدالفتاح الاتحاد المصري للمصارعة في اجتماع الاتحاد العربي للعبة والذي سيقام على هامش البطولة ويشهد تقديم ملف مصر لاستضافة البطولة العربية للكبار لعام ٢٠٢٥، في إطار حرص الاتحاد المصرى على تنظيم البطولات الدولية لتحقيق اكبر استفادة للاعبين و الحكام و المدربين من خلال الاحتكاك المباشر مع كافة المدارس المختلفة في المصارعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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