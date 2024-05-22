نهائي الدوري الأوروبي.. أمين عدلي يقود تشكيل باير ليفركوزن أمام أتالانتا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي باير ليفركوزن الألماني، عن تشكيل اللاعبين لمواجهة أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي.

تشكيل باير ليفركوزن اليوم أمام أتالانتا

حراسة المرمى: كوفار

خط الدفاع: ستاناسيتش، جوناثان تاه، هينسابي.

وسط الملعب: فريمبونج، بالاسيوس، جرانيت تشاكا، هينسابي.

وسط الملعب الهجومي: جريمالدو، فيرتز.

الهجوم: أمين عدلي.

يدخل فريق باير ليفركوزن المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم لقب البطولة، والتتويج بها للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق للفريق الألماني التتويج بها نسخة 1987 – 1988.

بينما يدخل فريق أتلانتا الإيطالي المباراة باحثًا عن أول لقب له في تاريخ البطولة، حيث يستهدف الفريق استكمال مشواره الرائع بالبطولة وتتويج جهود اللاعبين باللقب.

وكان أتلانتا قد تأهل إلى نهائي البطولة على حساب مارسليا الفرنسي بعد التغلب عليه في نصف النهائي، بينما تأهل ليفركوزن للنهائي على حساب روما الإيطالي.

موعد مباراة باير ليفركوزن وأتلانتا والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلانتا ضد باير ليفركوزن في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة باير ليفركوزن ضد أتلانتا عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عامر الخوذيري.