شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22-5-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتي على رأسها قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة الترجي التونسي التي تقام يوم السبت المقبل في إياب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يطالب الزمالك بـ 4 ملايين جنيه بعد التتويج بالكونفدرالية

كشف مصدر بنادي بيراميدز،عن استحقاق النادي الحصول على إجمالي 4 ملايين جنيه، من نظيره نادي الزمالك، بعد التتويج بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.

كهربا: شخصية الأهلى تظهر فى المباريات الكبرى.. والجميع على قدر المسؤولية

قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة الترجي التونسي التي تقام يوم السبت المقبل في إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

اتحاد الكرة يستقر على تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز بكأس مصر

يدرس اتحاد الكرة في الساعات الراهنة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز ببطولة كأس مصر، والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، بسب تضاربها مع موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني.

5 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالدورى.. تعرف عليهم

يغيب 5 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

منتخب مصر لليوم السابع: القائمة المسربة للمعسكر المقبل غير حقيقية

نفى مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر حقيقة القائمة المسربة للمنتخب والتي تضم قرابة 60 لاعبا، للمعسكر المقبل الذى يشهد خوض مباراتين مرتقبتين بتصفيات المونديال أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

حرس الحدود يهزم الترسانة 3 - 2 ويعتلى صدارة دورة الترقى

نجح حرس الحدود في تحقيق الفوز على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد حسن الشاذلى بميت عقبة في الجولة الأولى من دورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء .

أحمد حمدى لاعب الزمالك يطير لألمانيا خلال ساعات لإجراء جراحة الصليبى

أنهى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب إجراءات سفر أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، الى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى.