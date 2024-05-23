أتالانتا يتوج بلقب الدوري الأوروبي وإنهاء إعجاز ليفركوزن

صنع أتالانتا الإيطالي التاريخ بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي بفضل نجمه لوكمان لينهي السلسلة المبهرة "دون خسارة" لباير ليفركوزن الألماني.



وانتصر أتالانتا على باير ليفركوزن 3-0 يوم الأربعاء في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي في دبلن.



وافتتح النيجيري أديمولا لوكمان التسجيل لصالح أتالانتا مبكراً (12) قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني (26) لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإيطالي بثنائية نظيفة.



ودخل لوكمان التاريخ بعدما سجل أبكر ثنائية في مباراة نهائية للدوري الأوروبي (بالمسمى الجديد) كما أنها أول ثنائية له في البطولة منذ 2017.



ولم يكن باير ليفركوزن سيئاً في الشوط الأول بعدما بلغت سيطرته على الكرة نسبة 66 بالمئة إضافة لتوجيهه أربع محاولات على مرمى منافسه لكن أتالانتا كان الأكثر فاعلية بفضل لوكمان الذي بات أول لاعب أفريقي يسجل ثنائية في نهائي أوروبي.



وحاول باير ليفركوزن تذليل الفارق في الشوط الثاني وسنحت له أكثر من فرصة إلا أنّ لوكمان كان له رأي آخر عندما سجّل الهدف الثالث له ولأتالانتا (75) ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في نهائي الدوري الأوروبي (بالمسمى الجديد).



وتوّج أتالانتا بأول لقب أوروبي في تاريخه كما بات أول فريق إيطالي يتوّج بلقب المسابقة في القرن الحالي.



وأوقف أتالانتا سلسلة مباريات باير ليفركوزن دون خسارة والتي امتدت إلى 51 مباراة في جميع المسابقات.



(بي إن سبورت)