شبانة يعلق على المبالغ التي سيدفعها الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الإعلامي محمد شبانة، دهشته الشديدة من الأرقام المتداولة بشأن تسديد الزمالك لمبالغ مالية للأندية الآخرى مثل بيراميدز وانبي بعد التتويج بالكونفدرالية.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على قناة etc: "صفقة زياد كمال للزمالك من انبي فيها لغز كبير، والأرقام المالية لتلك الصفقة غريبة جدًا، والنادي الأبيض أصبح مطالب بدفع 3 مليون لنادي بيراميدز، بخلاف 100 ألف دولار لنادي انبي".

وأضاف: "نريد أن نعلم هل بنود صفقة زياد كمال في صالح الزمالك أم لا، خصوصا أنه لم يظهر بالمستوى القوي مثلما ظهر محمد شحاتة حتى الآن".

وأكمل: "هناك عقوبات آخرى لنادي الزمالك بسبب ما حدث من مراسم التتويج، والأرقام المتداولة كبيرة جدًا، ومعنى ذلك أن الزمالك سيفقد من قيمة مكافأة الكونفدرالية مبلغ قد يصل لمليون دولار".