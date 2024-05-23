رئيس الزمالك يعلن صفقة صيفية وفتح تحقيق بخصوص أزمة نهائي الكونفدرالية

أعلن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن صفقة صيفية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف حسين لبيب في تصريحات عبر برنامج الهدف مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، أن الزمالك قرر تفعيل بند شراء عقد محمد شحاتة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان محمد شحاتة صاحب الـ23 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من طلائع الجيش بنية البيع.

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وأوضح لبيب: ” تنظيم مراسم الكونفدرالية كان مهمة الاتحاد الإفريقي، استلم الملعب وكان هو صاحب التنظيم “.

وتابع: “هناك تحقيقات جارية حاليًا بخصوص أزمة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية، وأنا أعلم جيدًا كيف أحصل على حق الزمالك وليس بالحديث في الإعلام”.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد توج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، بنتيجة 2-2 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

وشهدت مراسم تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية، أحداثًا مؤسفة بسبب التنظيم، وهو ما جعل الأبيض يتقدم بشكوى.