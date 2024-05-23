مختار: علامة استفهام حول عدم وجود بديل لعلي معلول في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن هناك علامة استفهام كبيرة حول عدم تعاقد النادي الأهلي مع بديل التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق حتى الآن ومن قبل تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من الغريب جداً أن النادي الأهلي لم يبحث عن بديل التونسي الدولي معلول في المواسم الماضية وحتى قبل تعرضه للإصابة الأخيرة بقطع في وتر أكيلس".

وأضاف:" اعتماد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على كريم فؤاد في الجبهة اليسري ليس حل لتعويض غياب علي معلول ".