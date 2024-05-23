شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي بإياب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ونظيره الترجي التونسي في الثالثة ظهر غدا الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة كافة ‏الترتيبات الخاصة بالمباراة.‏

ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم، للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين وانطلاق عمليات الإحماء، بخلاف الزي الخاص بكل فريق‎.‎

ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة ‏الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا‎.‎

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس‎.‎‏ ‏