"قصر النيل والأهرامات".. جولة لكأس أفريقيا في شوارع القاهرة (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جولة لكأس بطولة دوري أبطال أفريقيا، في شوارع القاهرة، قبل مواجهة الأهلي والترجي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

ويلاقي الأهلي نظيره الترجي، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على "ستاد القاهرة الدولي".

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، فيديو لكأس البطولة، أثناء جولة في شوارع القاهرة، بداية من كوبري قصر النيل ووصلت إلى الأهرامات.

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت الماضي بتونس، انتهى بالتعادل السلبي.

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