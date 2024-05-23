التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثلة، مباراة الزمالك أمام نظيره مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ24 بالدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف نادي الزمالك في اللقاء، اللاعب سيف الدين الجزيري في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

وسجل هدف فريق مودرن فيوتشر في اللقاء، اللاعب محمد صادق في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده إلى النقطة رقم 25 في المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة، فيما رفع مودرن فيوتشر رصيده إلى النقطة رقم 31، في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.

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