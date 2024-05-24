ملف رياضة الخليج 365.. تعادل الزمالك.. تصريحات الخطيب.. وجولة كأس أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 أمس الخميس عدة موضوعات هامة، أبرزها تعادل الزمالك وتصريحات الخطيب وجولة كأس أفريقيا في شوارع القاهرة.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الخميس:

الخطيب يكشف ما فعله من أجل بيليه وأمنيته لمحمد صلاح

تمنى رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، لمحمد صلاح والمنتخب الوطني أن يتوجا بلقب كأس الأمم الأفريقية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد التعادل مع فيوتشر".. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الزمالك أمام نظيره مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ24 بالدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"غاضب".. أول تعليق من جوميز بعد التعادل مع مودرن فيوتشر

علق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تعادل فريقه أمام مودرن فيوتشر، في الدوري المصري الممتاز، موضحاً غضبه من الأداء التحكيمي في المباريات الأخيرة للزمالك بالدوري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر بالدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثلة، مباراة الزمالك أمام نظيره مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ24 بالدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"تريكة في المقدمة والسولية الأقرب".. قائمة هدافي الأهلي التاريخيين في نهائيات دوري الأبطال (صور)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"قصر النيل والأهرامات".. جولة لكأس أفريقيا في شوارع القاهرة (صور وفيديو)

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جولة لكأس بطولة دوري أبطال أفريقيا، في شوارع القاهرة، قبل مواجهة الأهلي والترجي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لاعب الترجي: مواجهة الأهلي ستكون صعبة.. ولدينا الثقة لتخطي مثل هذه المباريات

أكد ياسين مرياح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، على صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"11 لقب و12 فوز".. تاريخ مباريات الأهلي في نهائيات دوري أبطال أفريقيا

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"أبطال أفريقيا أهم".. كيف استقبل جمهور نادي الزمالك اللاعبين في ملعب المقاولون؟ (صور)

وجهت جماهير نادي الزمالك، التحية إلى لاعبي الفريق، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام مودرن فيوتشر، بمناسبة تتويج الفارس الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تعرف على رجل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري المصري

حصد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب، في مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2024/5/23/2587387/