الامارات | الخطأ ممنوع على «الصقور» أمام النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، حيث تتجه الأنظار إلى لقاءين مهمين ومؤثرين بالنسبة للفرق المهددة بالهبوط، حيث يستضيف فريق الإمارات النصر الساعة 21:00، وبالتوقيت نفسه يحل خورفكان ضيفاً على الوحدة، وفي الساعة 18:15 يواجه عجمان ضيفه الشارقة، ويستقبل حتا فريق الجزيرة.

ويخوض «الصقور» مباراة مصيرية أمام النصر، إذ لديه 14 نقطة في المركز قبل الأخير، وهو أكثر الفرق المرشحة لمرافقة حتا إلى دوري «الهواة»، خصوصاً أنه تفصله سبع نقاط عن خورفكان صاحب المركز الـ12 وله 21 نقطة. لكن «الصقور» لديه أربع مباريات متبقية بما فيها لقاء اليوم، بينما تتبقى لخورفكان مباراتان.

وبإمكان خورفكان ضمان بقائه رسمياً في حال فاز في المباراتين المتبقيتين له، ليصل إلى 27 نقطة، خصوصاً أن «الصقور»، حتى في حال فاز في مبارياته الأربع المتبقية، سيصل إلى 26 نقطة. لذلك فريق الإمارات مطالب بالفوز فقط لا غير، وانتظار تعثر خورفكان، وبدرجة أقل بني ياس صاحب المركز الـ11 بـ23 نقطة، وكذلك كلباء بـ24 نقطة في المركز الـ10. لكن في حال فوز خورفكان اليوم على الوحدة، فسيحسم البقاء في حال تلقى «الصقور» الخسارة أمام النصر، ما يعني أن الخطأ ممنوع ولا بديل عن الفوز بالنسبة لفريق الإمارات أمام «العميد».

في جانب آخر، يدخل الوحدة (41 نقطة في المركز الرابع) لقاء خورفكان برغبة كبيرة في الفوز، خصوصاً بعد الخسارة أمام العين في الجولة الماضية.

في المقابل، يسعى «العميد» أيضاً إلى استعادة نغمة الانتصارات من بوابة «الصقور»، بعد التعادل مع عجمان في الجولة الماضية، حيث بدا النصر متأثراً بسبب الخسارة في نهائي الكأس أمام الوصل الأسبوع الماضي، ويملك النصر 39 نقطة في المركز الخامس.

وفي لقاء بعيد عن الضغوط يواجه حتا، الذي هبط رسمياً وله تسع نقاط في المركز الأخير، فريق الجزيرة صاحب المركز الثامن بـ31 نقطة.

عجمان والشارقة في لقاء تحسين المراكز

يلتقي عجمان مع الشارقة اليوم في لقاء لتحسين المراكز فقط. ويعيش عجمان فترة مميزة بعد النتائج الجيدة في الجولات الست الماضية، التي لم يتعرض فيها للخسارة. ووصل عجمان إلى 31 نقطة في المركز السابع، ويرغب في الارتقاء على سلم الترتيب.

في جانب آخر، يريد الشارقة (38 نقطة في المركز السادس) العودة بالنقاط الثلاث، في ظل رغبته في نيل المركز الخامس. والتقى عجمان والشارقة 22 مرة، فاز «الملك» في 14 مباراة، و«البرتقالي» في أربع مباريات.