مدرب الترجي: لن نخاف من مواجهة الأهلي وهدفنا اللقب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق الترجي التونسي على جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي مساء غدٍ السبت في مباراة الإياب لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميجيل كاردوزو في تصريحات صحفية: “ استعداداتنا لمباراة الغد لم تختلف عن الإستعدادات لاي مباراة أخرى، وهدفنا هو التتويج باللقب ”.

وتابع: “ لا يمكن أن نصل لهذه المرحلة في بطولة مثل دوري أبطال أفريقيا دون أن تكون في أفضل جاهزية ممكنة، ونحن نستعد بكل قوة لخوض لقاء الغد ”.

وأضاف: “ سنلعب مباراة الغد دون أي خوف وعلينا الإستفادة من جميع أسلحتنا لتحقيق الفوز في هذا اللقاء، لدي ثقة كبيرة في لاعبيس فريقي”العمالقة" بعدما تخطينا الصعاب وواجهنا أفضل الفرق داخل القارة لنصل إلى النهائي ".

وأكمل كاردوزو: “ لم نلعب بشكل دفاعي امام الأهلي في الذهاب، يمكنكم الرجوع لإحصائيات المباراة، لقد كنا الأكثر سيطرة طوال المباراة ”.

الأهلي يختتم إستعداداته لمواجهة الترجي في نهائي دوري الأبطال.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير في السادسة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة ‏الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

ومن المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى من المران، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».‏

ويستعد الفريق لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي البطولة، ‏بعد أن تعادل الفريقين بدون أهداف في لقاء الذهاب على ستاد حمادي العقربي في رادس مساء السبت الماضي.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

وخط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - أحمد نبيل كوكا.

وفي الهجوم: رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبوعلي - موديست.