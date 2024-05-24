غدا.. الجزيرة يواجه بالم هيلز بنهائي كأس مصر للجولف

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق فى العاشرة من صباح غدا السبت مباراة نهائى كأس مصر للجولف بين نادييى الجزيرة وبالم هيلز والتى يستضيفها نادى جولف دريم لاند وهى النسخة الاولى من المسابقة التى اقامها اتحاد الجولف اعتبارا من الموسم الحالى 2023 /2024 ضمن خطة تحقيق المزيد من نشر وتنمية وتطوير رياضة الجولف المصرية .

نهائى الكأس هو صراع التحدى والاثارة بين ناديين احداهما يمثل عراقة وتاريخ رياضة الجولف وهو نادى الجزيرة اقدم نادى جولف فى مصر والشرق الاوسط قارب عمره من ال 150 عاما والاخر يمثل اندية الجولف العصرية الحديثة ذات مواصفات التصميمات العالمية المرموقة وهو بالم هيلز .

يطمح كل فريق فى مباراة الغد فى الوصول الى منصة التتويج باللقب والحصول على الكأس الاولى التى سيدون اسم بطلها فى التاريخ حيث سيكون الفائز صاحب اول نسخة من كأس مصر للجولف لذا المباراة بمثابة نهائى الحلم على ملعب دريم لاند "ارض الاحلام" .

خاض كل فريق منهما الجزيرة وبالم هيلز مشواره نحو الوصول الى المباراة النهائية بتخطى اكثر من عقبة فى الطريق حيث تغلب الجزيرة على اليجريا ثم مدينتى بينما فاز بالم هيلز على كل من القطامية ديونز ونيو جيزة .

وينتظر ان يشهد نهائى الغد مفاجأت من جانب الفريقين فى التشكيل الذى سيلعب به كل منهما و يضم 9 لاعبين لكل فريق والذى يتم الكشف عنه قبل انطلاق المباراة مباشرة عند التواجد بنقطة الانطلاق وذلك حسب لائحة المسابقة .

وتقام مباريات الكأس بنظام 3 مباريات فردية بحيث يواجه كل لاعب نظيره من الفريق المنافس ويليها ثلاث مباريات زوجية لاعبين من كل فريق ضد لاعبين من المنافس والفريق الفائز باكبر من عدد من المباريات هو الفائز باللقاء .

فى الوقت نفسه وعلى نفس الملعب ارض الاحلام ستقام مباراة المركز الثالث وتجمع بين نادييى مدينتى ونيو جيزة والتى لن تقل فى الاثارة والمتعة عن المباراة النهائية حيث يطمح كل منهما للوقوف على منصة التتويج وبالاخص نيو جيزة التى ستكون المرة الاولى له حيث سبقه مدينتى بحصد مركز الوصيف ولكن فى مسابقة الدورى الموسم الماضى 2022 /2023 .

وفريق نيو جيزة هو الفريق صاحب اكبر مفاجأة فى كأس مصر عندما استطاع الاطاحة ببطل الدورى فى المواسم الثلاث الماضية وعلى اعتاب التتويج باللقب الرابع على التوالى هذا الموسم ايضا والذى كان المرشح الاول للتتويج بالكأس وهو فريق النادى العريق سبورتنج .

من جانب اخر انهى اتحاد الجولف بالتنسيق مع نادى جولف دريم لاند كافة الترتيبات الاخيرة بنهائى الكأس ومراسم التتويج والذى سيتم بثه على الهواء مباشرة من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى للجولف على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

Egyptian Golf Federation