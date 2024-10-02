ملف رياضة الخليج 365.. منشور مؤمن زكريا.. أزمة عائلة وسام أبو علي في لبنان.. وسقوط كرة يد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها منشور مؤمن زكريا، وأزمة عائلة وسام أبو علي في لبنان، وخسارة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

"حسبي الله ونعم الوكيل".. أول منشور من مؤمن زكريا عقب أنباء سحره

تداولت أنباء خلال الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود سحر لمؤمن زكريا في أحد المقابر الموجودة في البساتين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ليس لديهم مكان للاختباء".. وسام أبو علي مهاجم الأهلي يكشف عن أزمة لعائلته بالكامل في لبنان

قال المهاجم الفلسطيني بصفوف الأهلي، وسام أبو علي، إن أسرته بالكامل عالقة في لبنان دون أن يكون لهم مكان يختبئوا به.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عمة في القاهرة وجزء مهدد بسبب الحرب في لبنان .. أبرز المعلومات عن عائلة وسام أبو علي (صور)

ولد وسام هيثم أبو علي في 4 يناير 1999، بمدينة آلبورج بالدنمارك، لأب فلسطيني هاجر إلى الدنمارك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد إعلانه أزمتهم في لبنان.. 10 صور لعائلة وسام أبو علي مهاجم الأهلي

نشر وسام أبو علي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وقال إن أسرته بالكامل عالقة في دولة لبنان ولا يوجد لديهم مكان يختبئوا به.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد تقدم الشوط الأول.. الأهلي يسقط أمام ماجديبورج في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد

انتهت مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية في كرة اليد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لم يحترم تعاقده مع الزمالك".. شوبير يكشف أول تحرك من فيفا ضد بوبيندزا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات أزمة نادي الزمالك، مع الجابوني أرون بوبيندزا، وتقديم شكوى رسمية ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يكشف عبر "الخليج 365" آخر الاستعدادات لمواجهة الزمالك في دوري السيدات

كشف مدير الكرة بفريق الأهلي للسيدات، شادي محمد، آخر الاستعدادات لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى لدوري السيدات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يتلقى خطابا رسميا من "الفيفا" بشأن مباراة العين

تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مباراة العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مساعد جوميز يرد.. هل عرض الزمالك عليهم تجديد التعاقد؟

تحدث أندريه بيكي المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جوزيه جوميز عما إذا كان مجلس إدارة القلعة البيضاء قد عرضّ عليهم تجديد التعاقد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا