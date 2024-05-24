محمد الشناوي يتحدث عن قمة الاهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

قال محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، إن الفريق لديه دوافع كبيرة للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، والجميع لديهم تركيز شديد قبل مواجهة الترجي.

وستقام مباراة الإياب بين الأحمر ونظيره التونسي مساء غد السبت، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا: قبل قمة الغد.. تاريخ مواجهات الاهلي والترجي في القاهرة

وأضاف الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “الفريق أنهى الشوط الأول من المباراة النهائية في رادس، وينتظره شوط مهم وصعب في القاهرة، واللاعبون يدركون جيدا صعوبة اللقاء”.

وتابع: “الاهلي يحترم الترجي جيدا، ويستعد للمباراة بشكل مناسب، مؤكدا أن عامل الجمهور ستكون له أهمية كبيرة في تحفيز الجميع”.

وواصل حديثه قائلًا: “وصلنا إلى النهائي الخامس بفضل نظام الأهلي الذي يعتبر كل بطولة هي أول بطولة ويتعامل معها باحترام شديد.. ويعتبر المركز الثاني مثل الأخير ولا يوجد تشبع من الألقاب، فضلا عن الدعم الجماهيري الذي يمثل دافعا كبيرا للجميع”.

وأتم: “نحترم كل المنافسين ونلعب فقط من أجل البطولات.. مصطفى شوبير وأمان الله مميش حارسا الفريقين يسيران بشكل مميز، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفا لنا غداً”.