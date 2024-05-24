التشكيل المتوقع لقمة الاهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يقدم موقع “كورة 365″، التشكيل المتوقع لقمة الاهلي أمام الترجي الرياضي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الاهلي والترجي، يوم غد السبت، على ستاد القاهرة، في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الإياب من أجل حسم لقب دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الاهلي المتوقع أمام الترجي:

حراسة المرمى : مصطفي شوبير

خط الدفاع : كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – رامي ربيعه – محمد هاني

وسط الملعب : مروان عطية – امام عاشور – اكرم توفيق

في الهجوم : بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبو علي

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تشكيل الترجي التونسي المتوقع سيكون على النحو التالي..

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد أمين بن حميدة، محمد بن علي، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح.

وسط الملعب: جيلان الشعلالي أو أوجبيلو، روجير اهولو، حسام تقا.

في الهجوم: حسام الدين غشة، ميديرو ساس، رودريجيز.