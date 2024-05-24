محمد النشاوي يثير الجدل قبل مواجهة الاهلي أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

أثار الحارس الدولي محمد الشناوي، الجدل بشأن وجود أزمات داخل النادي الاهلي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي، بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الإياب بين الاهلي والترجي، مساء غد السبت، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي.

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وردًا على سؤال أحد الصحفيين التوانسة، عن وجود مشاكل في الاهلي، أجاب الشناوي: “مشاكل؟ أنت قرأت الأخبار دي فين، في الصحف المصرية، هما اللي بيعملوا المشاكل دي، ومفيش أي مشاكل في الفريق”.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الإياب من أجل حسم لقب دوري أبطال إفريقيا.