"لم يحققه رجل".. لاعبة ليون تقترب من إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تسعى سلمى باشا لاعبة أوليمبيك ليون، إلى حصد لقب دوري أبطال أوروبا الخامس في مسيرتها، بمواجهة برشلونة، في السابعة مساء غدا.

ويلتقي ليون وبرشلونة للسيدات، في السابعة مساء غدا، في نهائي دوري أبطال أوروبا، ويسعى ليون للقب الثامن في تاريخه.

وفي حالة فوز سيدات ليون باللقب، تحقق سلمى رقما تاريخيا، بالفوز باللقب الخامس، وهي ما زالت في سن الـ23 عاما فقط، وهذا الإنجاز لم يحققه لاعب لكرة القدم رجال، إذ أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأكثر حصولا على البطولة برصيد 7 مرات، حقق اللقب الخامس وهو في بداية عمر الـ30.

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