عبد الرحمن طه حارس يد الأهلي رجل مواجهة البرونزية أمام برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز عبد الرحمن طه، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بجائزة رجل المباراة أمام برشلونة الإسباني، التي أقيمت ‏مساء اليوم، لتحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.‏



وقدم عبد الرحمن طه، أداءً مميزًا للغاية، وساهم في الفوز التاريخي الذي حققه الفريق، وحصد به المركز الثالث والميدالية البرونزية ‏للبطولة.‏

وضمت قائمة الفريق المشاركة في منافسات البطولة:‏ إبراهيم المصري - أحمد خيري - عبد الرحمن علي فيصل - أحمد عادل - ‏محسن رمضان - عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ‏ياسر سيف - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد‎.‎