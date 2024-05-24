إنبي يكشف سبب رفضه رحيل حمدي وحواش إلى الزمالك والأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي حقيقة انتقال أحمد نادر حواش ومحمد حمدي، ثنائي الفريق إلى الأهلي أو الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعد ثنائي إنبي من المواهب الصاعدة في الكرة المصرية ويعول عليهما الفريق البترولي في الاحتراف الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "انتقال محمد حمدي وأحمد نادر حواش للنادي الأهلي أو الزمالك؟ لا نفكر في ذلك، نبحث عن الاحتراف الخارجي لهما".

وأضاف: "نريد تكرار تجربة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي مرة واثنين، لأن هناك من يستحق ذلك من اللاعبين المصريين، لذلك لا نفكر في انتقال حمدي أو حواش لأحد الأندية المصرية".

وأتم محمد إسماعيل تصريحاته قائلًا: "لا توجد عروض رسمية لأحمد نادر حواش ومحمد حمدي، هناك فقط عروض من وكلاء اللاعبين لبحث انتقال الثنائي للأهلي والزمالك".