شباب طائرة الأهلي يفوز على الزمالك ويتأهل لنهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق شباب 19 سنة لكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم.

أقيمت المباراة على صالة أكاديمية الشرطة، وشهدت أداءً قويًّا ومميزًا من اللاعبين، لينجح الفريق في التأهل إلى نهائي الكأس.

‏‎وأثنى الجهاز الفني على أداء اللاعبين في اللقاء بعد تقديم أداء جيد وحسم المباراة بأقل مجهود.

ومن المقرر أن يواجه شباب الأهلي بتروجت في نهائي البطولة يوم الأحد على صالة أكاديمية الشرطة.

رجال يد الأهلي| كاستيلو: حصدنا ثلاثية مستحقة.. ونسير بنجاح في طريق البطولات

عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالتتويج بلقب دوري المحترفين هذا الموسم على حساب فريق الزمالك، مؤكدًا أن الفريق قدم موسمًا مميزًا للغاية استحق عليه الجمع بين الدوري والسوبر المصري والسوبر الإفريقي، وحصد ثلاثية مستحقة.

وأشار إلى أن مباراة النهائي لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أن فريق الزمالك يضم عناصر من أصحاب الخبرات، والمنافس الأول في البطولات المحلية والإفريقية خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن شخصية الأهلي قادت اللاعبين إلى تخطي الموسم والتتويج بالألقاب، وصولًا إلى التتويج بالبطولات المحلية والإفريقية، وأن الفريق يسير بنجاح في طريق البطولات.

ووجه كاستيلو الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء المجلس على المساندة خلال الموسم الصعب، وأيضًا الجماهير التي تدعم الفريق في جميع المباريات.