نهائي أفريقيا.. الأهلي يتقدم بهدف على الترجي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول بين الأهلي والترجي التونسي بتفوق الفريق الأحمر بهدف في المواجهة المقامة بينهما على استاد القاهرة الدولي لحساب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبادر الأهلي بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة بعد تنفيذ كلة ركنية سددها رامي ربيعة برأسه لتصطدم بالإيفواري روجر أوهولو لاعب وسط الترجي وتسكن مرمى فريقه.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني – كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: وسام أبو علي – بيرسي تاو – حسين الشحات.

تشكيل الترجي التونسي

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد أمين بن حميدة، محمد بن علي، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح.

الوسط: جيلان الشعلالي، روجير اهولو، حسام تقا.

الهجوم: حسام الدين غشة، ميديرو ساس، رودريجيز.