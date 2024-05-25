الأهلي يحقق رقما تاريخيا في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق النادي الأهلي رقما قياسيا ومميزا في دوري أبطال أفريقيا بعد انتصاره على الترجي في النهائي.

وتوج النادي الأهلي ببطولة أفريقيا على حساب الترجي بعد فوزه عليهم بهدف نظيف، ليحصد البطولة الأفريقية للمرة الثانية عشر في تاريخه.

وبفوزه على الترجي بهدف نظيف، حقق الأهلي رقما قياسيا بعدم تلقيه الخسارة للمباراة ال22 على التوالي بعدما فاز في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات أخرى، لينفرد برقم تاريخي.

وكان الأهلي تعادل مع الترجي في مباراة الذهاب في رادس سلبيا دون أهداف قبل أن ينتصر علي الفريق التونسي بهدف عبر رأسية رامي ربيعة.