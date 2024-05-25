في يوم الوداع.. مبابي يقود تشكيل باريس ضد ليون بنهائي كأس فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي باريس سان جيرمان نظيره أولمبيك ليون اليوم السبت، في نهائي كأس فرنسا.

وأعلن الجهاز الفني لباريس بقيادة لويس إنريكي التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ليون.

وشهد التشكيل تواجد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في آخر لقاءاته مع فريق العاصمة.

وجاء تشكيل باريس كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي - ماركينيوس - بيرالدو - مينديش.

خط الوسط: إيمري - فيريرا - رويز.

خط الهجوم: ديمبيلي - كيليان مبابي - باركولا.

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل ليون كالتالي:

حراسة المرمى: بيري.

خط الدفاع: ماتا - أوبراين - كار - تاليافيكو.

خط الوسط: كاكيري - ماتيتش - توليسو.

خط الهجوم: شرقي - لاكازيت - بن رحمة.

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