الامارات | رئيس "فيفا" يهنئ العين ويرحب به في "مونديال الأندية 2025"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التهنئة إلى نادي العين، بمناسبة فوزه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024، وتأهله إلى بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد. ونجح العين في تحقيق لقبه القاري الثاني بعد 21 عاما من لقبه الأول، وذلك بعد تغلبه على فريق يوكوهاما مارينوس الياباني 5-1 في إياب الدور النهائي، أمس ليحسم اللقب لمصلحته بنتيجة المباراتين 6-3، بعد خسارته ذهابا 1-2.

ونشر إنفانتينو مقطع فيديو، رحب خلاله بالوافد الجديد إلى بطولة "فيفا كأس العالم للأندية 2025" التي تستضيفها الولايات المتحدة العام المقبل. وقال "خالص التهنئة، إلى المتأهل إلى كأس العالم للأندية بشكلها الجديد بالولايات المتحدة نادي العين، نراكم هناك". ويشارك في مونديال الأندية بنسختها الجديدة، 32 فريقا من مختلف قارات العالم، هم الأقوى قاريا، وستقام منافساتها في الولايات المتحدة في يونيو 2025.