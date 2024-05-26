الامارات | ليفركوزن يحتفل اليوم بين جماهيره بثنائية الدوري والكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخيرا سيتمكن فريق باير ليفركوزن من الاحتفال بالتتويج للمرة الأولى في تاريخه بثنائية الدوري والكأس، بين جماهيره اليوم الأحد.

وأنهى ليفركوزن مسيرته الخالية من الألقاب على مدار 30 عاما عبر التتويج بلقبه الأول في ‏دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) يوم 14 أبريل الماضي، قبل أن يحصد الثنائية المحلية بفوزه بلقب ‏كأس ألمانيا أمس السبت بعد تغلبه على كايزرسلاوترن 1 /صفر في المباراة النهائية.‏

وتقدم ليفركوزن بهدف عن طريق السويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة 16 قبل طرد اوديلون كوسونو في الدقيقة 44.‏

وحسم ليفركوزن لقب البوندسليجا قبل أكثر من شهر لكن الاحتفالات تأجلت نظرا لارتباطات الفريق في الدوري الأوروبي وكاس ألمانيا.

وجاء التتويج بلقب كأس ألمانيا على استاد برلين الأولمبي بعد الخسارة المؤلمة أمام اتالانتا الإيطالي صفر / 3 في نهائي الدوري ‏الأوروبي، مما حرم الفريق من تحقيق ثلاثية تاريخية، كما أنهى اتالانتا المسيرة الخالية من الهزائم لليفركوزن على مستوى كافة ‏المسابقات.‏

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لليفركوزن اليوم الأحد «أخيرا سنتمكن من الاحتفال بالطريقة التي نريدها».

وأضاف «لقد نجحوا في اجتياز هذا الموسم بهذه الطريقة، دائمًا بتركيز، ودائمًا على المستوى المهني. الآن يمكنهم جميعا أن يطلقوا العنان لكل شيء. يستحق الجميع الاحتفال بشكل صحيح وعدم القلق بشأن حقيقة أن لدينا مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام».

وبدأت الاحتفالات مباشرة بعد المباراة داخل غرفة خلع الملابس.

وقال الحارس والقائد لوكاس هراديكي بعد نهائي الكأس «عزفنا بعض الموسيقى الجيدة، احتسينا بعض الجعة، بعض الشمبانيا، كانت هذه بداية جيدة، متحمس بالنسبة للغد، عندما نعيد اللقبين إلى ليفركوزن، وسيكون بإمكاننا الاحتفال مع المدينة بأكملها».

واحتفل اللاعبون في برلين رفقة عائلاتهم وأصدقائهم وبعض الضيوف المقربين قبل العودة إلى ليفركوزن صباح اليوم الأحد.

وتوجه الفريق من المطار إلى متحف قصر مورسبرويش للفن المعاصر في مدينة ليفركوزن للتوقيع في الكتاب الذهبي، قبل السفر بواسطة حافلة مكشوفة صوب ملعب باي أرينا للاحتفال بين الجماهير.

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