محمد بن راشد في "عودة زمان الوصل".. مبروك لأخي الحبيب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخاه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، بفوز النادي بدوري أدنوك للمحترفين (الدوري الاماراتي للمحترفين لكرة القدم) موسم 2023 - 2024، وذلك بعد انتظار دام 17 عاماً، ولكنه انتظار لم يتسبب في ابتعاد جماهيره عنه، حيث يشتهر جمهور الوصل بالوفاء والارتباط بالكيان مهما كانت الظروف والمتغيرات على مستوى الظفر بالبطولات.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه بمنصة "إكس": ألف مبروك لنادي الوصل وجماهيره.. ومبروك لأخي الحبيب أحمد بن راشد حفظه الله هذا الفوز الغالي ... أفرحتونا باللعب الجميل.. والفوز المستحق.. والروح الرياضية الرائعة".

"فزاع" فخور بأندية دبي

من ناحيته كتب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي الملقب بـ"فزاع" :"الناموس للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مبروك لنادي الوصل تحقيق لقب الدوري .. مبروك للاعبين والطاقم الفني والإداري للقلعة الصفراء على هذا الموسم الاستثنائي والظفر بثنائية الكأس والدوري ... فخورون بأداء أندية دبي وتنافسها على ألقاب الموسم المحلي، ونتطلع لمزيد من الإنجازات على المستوى القاري".

تتويج الامبراطور الوصلاوي

كان نادي الوصل قد توج الأحد بطلاً للدوري الإماراتي للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره شباب الأهلي، وتغلب الوصل على شباب الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، في قمة منافسات الجولة الـ25 لبطولة دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجاري 2023-2024.

وحسم الإمبراطور رسميًا لقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما وصل للنقطة 61 وابتعد عن شباب الأهلي الوصيف، واستعاد الوصل لقب الدوري بعد غياب طويل دام 17 عاماً، حيث كانت آخر بطولة توج بها في موسم 2006-2007.