شبانة: الأهلي اصبح كـ"المداح صائد العفاريت"

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد شبانة، بالنادي الأهلي ملك القارة السمراء وزعيم الأندية الإفريقية بعد التتويج بلقب دوري أبطال افريقيا للمرة الثانية عشر، مشيرًا إلى أنه صائد الألقاب وأصبح كـ"المداح صائد العفاريت".

إقرأ أيضًا..

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تعامل بشكل رائع مع البطولة الافريقية رغم كم الإصابات التي عاني منها نجوم الفريق.. وتعامل بذكاء رائع خلال البطولة الحالية ونجح في حصد اللقب".

وأضاف: "كنت واثق تمامًا من تتويج الأهلي بلقب إفريقيا، رغم أنني تلقيت تحذيرات من تلك الثقة، لكن مستوى الأهلي كان واضحًا طوال المنافسات، ولاعبي الأهلي تربوا على معنى المسئولية.. والأحمر كان مثالا عظيما وفريدًا في كل شئ أمام الترجي التونسي".

وواصل: "الأهلي كمل (دستة بطولات دوري الأبطال)، وكان جمهور الاهلي الحاضر غير مسبوق، بل أن الموجودين بالخارج أكثر من من الحاضرين، هناك ألاف في مدينة نصر كانوا يتمنون التواجد في استاد القاهرة الدولي".

وأكمل: "لم يكن هناك تقصير من لاعبي الأهلي واحساسهم بالمسئولية كان واضحًا، ولم نشاهد الابتسامة على وجه أي لاعب طوال الـ90 دقيقة، وكان هناك احترام غير طبيعي للمنافس.. والتنظيم كان رائعًا في كل شئ".

وزاد: "الأهلي هو مداح القارة الإفريقية، وأي ناد يفتكر نفسه (عفريت) عليه، لابد أن يخسر أمام المارد الأحمر.. والتاريخ أكد على ذلك، أخر 5 بطولات فاز بـ4 القاب منهم، وواحدة تمت سرقتها".

وأتم: "الأهلي حقق انتصار عظيم سيظل مسطرًا في تاريخ الكرة المصرية.. وكل عام يفتح صفحة جديدة".