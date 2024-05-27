شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يتوج ببطولة QSF للاسكواش فى قطر بعد الفوز على بطل ماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري طارق مؤمن، لاعب نادي الجزيرة، ببطولة QSF للاسكواش، والتي استضافتها مدينة الدوحة بقطر، خلال الفترة بين 22 إلى 26 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 53 ألف دولار.

وفاز طارق مؤمن فى المباراة النهائية على الماليزي إين ياو إنجى بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط 11-6, 11-4, 5-11, 11-5.

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر مايو الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ51 على التوالى ورقم 209 فى تاريخه.



بينما استقر النيوزيلندي بول كول فى المركز الثاني، وتراجع مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الرابع، فيما تقدم البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الثالث، وذلك بعدما تتوج ببطولة العالم الأخيرة.



1ـ علي فرج

2ـ النيوزيلندي بول كول

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ مصطفى عسل

5ـ مازن هشام

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

8ـ طارق مؤمن

9ـ الإنجليزي مروان الشوربجي

10ـ الويلزي جويل مكين