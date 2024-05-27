شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يتعادل مع فيوتشر سلبيا فى مباراة متكافئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل المصرى البورسعيدى ومودرن فيوتشر 0 - 0 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الـ25 لدورى nile.



جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى ولم تسنح فرص على مرمى الفريقين بسبب التحفظ الدفاعى بين اللاعبين والخوف من الخسارة أدى لشوط متكافئ انتهى بالتعادل السلبى.



وفى الشوط الثانى أجرى المديرين الفنيين عدة تغييرات هجومية من أجل تغيير النتيجة دون جدوى، وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه ميدو جابر صانع ألعاب المصرى بعد إدعائه الإصابة داخل منطقة الجزاء.



بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى إلى 39 نقطة في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، بينما رفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمود شعبان - محمود رزق - علي الفيل - جوناثان نجويم.

خط الوسط: عمرو السيسي - أيموراني حساني - محمد صادق - محمد فاروق - علي زعزع.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد يحيى - محمد محمود - غنام محمد - كجالي درامي - محمد ربيعة - أيبا - طارق طه - علي ياسر - باسم علي.



بينما أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد.

خط الوسط: معتز زدام - أمادو با - ميدو جابر - سمير فكري - فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: صلاح محسن.



ويجلس على دكة البدلاء كل من:

محمود جاد - محمد طارق - عمرو موسى - عمرو سعداوي - محمود حمادة - يوسف الجوهري - عبد الرحيم دغموم - محمد الشامي - أحمد شرف.