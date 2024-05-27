شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصيد يكرم أبطال السباحة والجمباز بحضور رئيس اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مجلس إدارة نادى الصيد، برئاسة المهندس عبد الله غراب، أبطال السباحة بالنادى الحائزين على المراكز الأولى فى بطولات الجمهورية وكأس مصر والمنطقة فى الحفل الذي أقيم بفرع النادي بأكتوبر، في حضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس اتحاد السباحة وعضو الاتحاد الدولى لألعاب الماء، والدكتور أشرف محرم نائب رئيس مجلس إدارة النادى.

كما تم تكريم لاعبات السباحة التوقيعية الحاصلات على المراكز الأولى والدرع العام فى بطولات الجمهورية.

وتضمن الحفل تكريم السباحين والسباحات أصحاب النتائج المتميزة مع المنتخبات الوطنية فى البطولة العربية والبطولة الافريقية، كما تم تكريم الأجهزة الفنية والإدارية.

كمت حرص مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب ، أبطال الجمباز بالنادى اللاعبة چنا هانى اسماعيل المتأهلة لأولمبياد باريس وأبطال الصيد الحائزين على المراكز الاولى فى البطولات الافريقية والمحلية ، بحضور الدكتور ايهاب أمين رئيس الاتحاد المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي.

كما تم تكريم اللاعبين واللاعبات الدوليين السابقين، واللاعبين الدوليين الفائزين خلال البطولات الافريقية الحالية، بالإضافة اللاعبين الحاصلين على المراكز الاولى بالبطولات المحلية، كما تم تكريم الأجهزة الفنية والإدارية وتكريم اسم الراحل الدكتور حاتم ابو حمدة المدير الفني السابق لجمباز نادي الصيد على إنجازاته المتميزة مع النادي طوال السنوات الماضية.



رئيس اللجنة الأولمبية مع رئيس نادي الصيد ودكتور أشرف محرم رئيس اللجنة الأولمبية مع رئيس نادي الصيد ودكتور أشرف محرم

المهندس عبد الله غراب رئيس نادي الصيد ونائبه دكتور اشرف محرم

احد المكرمات



تكريم بطلة سباحة تكريم بطلة سباحة



رئيس اتحاد الجمباز وعبد الله غراب رئيس اتحاد الجمباز وعبد الله غراب



صورة جماعية مع رئيس اتحاد الجمباز



الحضور



ابطال الجمباز ابطال الجمباز