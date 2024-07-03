بن زايد لبلينكن: ندعم المساعي الأميركية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية ​الإمارات​يّة، أنّ "وزير الخارجيّة ​عبدالله بن زايد آل نهيان​ بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بآخر المستجدّات في منطقة ​الشرق الأوسط​، والجهود المبذولة للتوصّل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النّار، وتعزيز الاستجابة الإنسانيّة لاحتياجات المدنيّين في قطاع غزّة. كما تطرّقا إلى تطوّرات الأوضاع في ​السودان​ وتداعياتها الإنسانيّة".

وأكّد بن زايد "دعم الإمارات للمساعي الأميركيّة المبذولة بالتّعاون مع الجهات الفاعلة في ​المجتمع الدولي​، للتوصّل إلى وقف مستدام لإطلاق النّار، بما يسهم في حماية أرواح المدنيّين كافّة"، مشيرًا إلى أنّ "تفاقُم المعاناة الإنسانيّة للمدنيّين في ​قطاع غزة​، يحتّم ضرورة العمل بوتيرة متسارعة ومنسّقة ومستدامة لتلبية احتياجاتهم العاجلة، وتوفير المساعدات الإنسانيّة اللّازمة لهم".

وشدّد على "أهميّة إنهاء التوتّر والتطرّف والعنف المتصاعد في المنطقة، والسّعي نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السّلام الشّامل القائم على أساس حلّ الدّولتين".