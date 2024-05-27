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الامارات | محمد بن راشد: ألف مبروك لنادي الوصل وجماهيره.. ولأخي الحبيب أحمد بن راشد

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بفوز نادي الوصل بلقب دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال سموّه عبر منصة «إكس»: «ألف مبروك لنادي الوصل وجماهيره.. ومبروك لأخي الحبيب أحمد بن راشد حفظه الله هذا الفوز الغالي، أفرحتونا باللعب الجميل والفوز المستحق والروح الرائعة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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