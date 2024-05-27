هدف "عالمي" ملغي لكريستيانو رونالدو في مرمى الاتحاد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل المهاجم البرتغالي لاعب النصر، كريستيانو رونالدو، هدفا عالميا في مرمى فريق الاتحاد، لكنه ألغيٌ.

وفي الدقيقة 10 من عمر شوط المباراة الأول سدد رونالدو تسديدة صاروخية لترتطم بالعارضة وتسكن الشباك.

وبعد تسجيل الهدف، رفع الحكم المساعد بالمباراة راية التسلل، ليلغى هدف المهاجم البرتغالي بعد مراجعة تقنية الفيديو.

ويلاقي النصر نظيره اتحاد جدة في الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

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