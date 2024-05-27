مواعيد اختبارات الأهلي بالمحافظات

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن مواعيد اختبارات القطاع في محافظات "الغربية والشرقية والسويس والإسكندرية" خلال الأيام المقبلة.‏

وانطلقت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالأهلي السبت الماضى ، على ملاعب الأكاديمية بفرع النادي في مدينة نصر، ضمن استراتيجية البحث والتنقيب عن أبرز المواهب؛ لتدعيم صفوف فرق البراعم والناشئين المختلفة.

وأعلن قطاع الناشئين بالنادي طرح استمارات التقدم للاختبارات لموسم ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، منذ يوم ٢٠ من شهر مايو الجاري، وذلك على بوابات النادي المختلفة بمقراته الأربعة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وبلغت قيمة الاستمارة ١٠٠ جنيه.



وتقرر طرح استمارات التقدم للإختبارات ومواعيد إقامتها في المحافظات على النحو التالي: