حلمي طولان: السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك سيكون له حسابات خاصة

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد حلمي طولان، نجم الكرة المصرية ، بأداء فريقي الأهلي والزمالك ، بعد التتويج بدورى أبطال إفريقياً والكنفدرالية ، مشددا على أنهما قدما مستويات ممتازة للغاية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك والأهلي دائما في الصدارة الأفريقية، وكولر عقلاني وواقعي، وسر فوز الأهلي، حيث احترم الترجي بشكل كبير واحترم تاريخه، وأعتمد على الهجوم المرتد.

وتابع :"هناك مبدأ في الكورة، لو عندك قدرات دفاعية جيدة، مش هتخسر وممكن تكسب ، ويستحق لاعبي الأهلي التحية ".

كما أشار إلى أن الزمالك قدم مباراة كبيرة وتمكن من الحصول على البطولة بأداء جماهي راقي، والكنفدرالية مهمة من حيث التوقيت في ظل الحاجة الماسة لها من قبل الإدارة والجماهير .

وشدد على أن السوبر الأفريقي سيكون قوي جداً بين فريقين كبار لديهما تاريخ عريق، وأتمنى فوز الزمالك ، وسعيد بوجود فريقين مصريين.