شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين 27/ 5/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الإثنين، الموافق 27/ 5/ 2024 مباراتان، فى إطار منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى Nile"، حيث استضاف بيراميدز نظيره الجونة، فيما حل الزمالك ضيفًا على الاتحاد السكندرى.

بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم الجونة 1/ 0 ويعزز صدارة الدورى

واصل فريق الكرة الأول نبادى بيراميدز سلسلة انتصاراته، وفاز على الجونة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوي، فى إطار الجولة 25 من بطولة دوري NILE.

بهذا الفوز يواصل بيراميدز تربعه على عرش جدول الدورى برصيد 53 نقطة، بينما يقع الجونة فى المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة.

الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى 2 / 0 ويتقدم مركزًا فى ترتيب الدورى

حقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 0 فى الماراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 9 انتصارات و9 تعادلات وخسر7 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 32.



جدول ترتيب الدورى

جدول ترتيب الدورى المصرى