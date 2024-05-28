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صلاح سليمان: حسام حسن سيبدأ بشوبير أمام بوركينا فاسو.. و"كمال وجابر" يستحقان الانضمام

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القاهرة - سامية سيد - أكد صلاح سليمان نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، من خلال برنامج استوديو الذي يقدمه الإعلامي وليد ماهر على تليفزيون الخليج 365، رضاه بنسبة 80% عن قائمة منتخب مصر المختارة، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم 2026، وكل الدعم للمدير الفني لمنتخب مصر في مشواره مع منتخبنا الوطني.

وأضاف إن عمر جابر وعمر كمال لاعبى الزمالك والأهلي، استحقا الانضمام إلى قائمة الفراعنة خلال المعسكر المقبل، استعداداً لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كاس العالم 2026، نظرا لما قدماه من مستوى فني وبدني على أفضل ما يكون في الفترة الماضية.

وتابع: أعتقد أن مصطفى شوبير سيكون الحارس الأساسي في المباراتين القادمتين في تصفيات المونديال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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