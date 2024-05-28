شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: كولر قال لى هنجيب حارس بس أنت رقم واحد.. وهدفى ألعب أساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى، أن هدفه دائما اللعب أساسى فى النادى الأهلى والانضمام للمنتخب من قِبَل إصابة محمد الشناوى، وكنت جاهزا لأى وقت للعب بشكل أساسى.

وقال مصطفى شوبير، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كنا فى معسكر فى الإمارات ورأينا اللقطة بتاعة إصابة محمد الشناوى وما كناش عارفين إيه مدى الإصابة، وتانى يوم عرفنا إن الموضوع كبير وسيحتاج لعملية وغياب لفترة كبيرة، وكنت جاهزا للمشاركة بعد إصابة الشناوى رغم الضغوط الكبيرة".

وأضاف شوبير: "كولر تحدث معايا وقال لى أنا عاوز أجيب حارس مرمى يكون معاك فى بطولة أفريقيا؛ لأنها طويلة وأنت رقم واحد، واللى هييجى هيقعد وهيكون رقم 2 وأنت اللى هتلعب طول ما أنت كويس".

وتابع مصطفى شوبير: "هدفى كان أنى ألعب أساسى مع الأهلى والانضمام لمنتخب مصر، فأيا كان اللى الأهلى هيشتريه هيكون نفس الهدف، وأنا لم أشغل بالى باسم الحارس الذى سيتعاقد الأهلى معه سواء أبو جبل أو بسام أو أى حد".

واستطرد: "كل الفضل يرجع لوالدى ووالدتى وتربيتى وكلامى الكويس ناتج عنهما، واسم شوبير كبير فهتاخد الكلام الحلو طول ما أنت كويس، وأول ما تعمل حاجة غلط هتتهاجم بشكل أكبر من العادى، فلها جانب إيجابى وسلبى فلازم الواحد يكون مركز فى تدريبه ولعبه".

واختتم شوبير حديثه قائلا: "كلام والدى عنى دا شغله ومش أنا اللى هقوله يعمل إيه، وغلطة مباراة فيوتشر هو أكتر واحد انتقدنى واتكلم على اللقطة والناس كده كده عارفة أنه والدى فالعاطفة موجودة".