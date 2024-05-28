"لاعب محلي فقط".. التشكيل المثالي للدوري السعودي موسم 2023-2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

انتهت منافسات النسخة الحالية من مسابقة دوري روشن 2023-2024 والتي شهدت تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ19 في تاريخه .

وحقق الهلال لقب استثنائي بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 93 نقطة جمعهم من الفوز في 31 مباراة والتعادل في 3 لقاءات ولم يتلقِ أي هزيمة خلال الموسم الحالي وأصبح أول فريق يصل إلى101 هدف في موسم واحد.

واحتل النصر المركز الثاني برصيد 82 يليه أهلي جدة برصيد 65 نقطة، كما شهد الموسم الحالي هبوط كل من أبها ـ تحت قيادة موسيماني ـ، الحزم والطائي إلى الدوري الدرجة الأولي "دوري يلو".

وكشف موقع "سوفا سكور" المتخصص في الأرقام والإحصائيات عن التشكيل المثالى للموسم المنقضي من دوري روشن، والذي ضم لاعب واحد سعودي فقط هو سالم الدوسري نجم الفريق الأزرق.

وجاء التشكيل المثالي لموسم 2023-2024 كالتالي:

في مركز حراسة المرمى: كامبانيا (الرياض).

خط الدفاع: كوليبالي (الهلال)، جيروتو (التعاون)، رومان سايس (الشباب).

خط الوسط: روبن نيفيز (الهلال)، بروزوفيتش (النصر)، مراد باتنا (الفتح)، مالكوم (الهلال)، سيرجي سافيتش (الهلال)، سالم الدوسري (الهلال) ـ السعودي الوحيد ـ.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر).

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