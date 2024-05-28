بعد انتهاء الموسم.. رونالدو يدخل تاريخ الدوري السعودي بثلاثة أرقام قياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهى موسم 2023/24 من الدوري السعودي بتحقيق مهاجم النصر كريستيانو رونالدو 3 أرقام تاريخية.

وسجل رونالدو هدفين في فوز النصر على الاتحاد بنتيجة 4-2 في الجولة الأخيرة من موسم الدوري السعودي.

وحقق المهاجم البرتغالي 3 أرقام تاريخية مع النصر في الدوري السعودي، جاءوا كالتالي:

- أكثر من سجل في دوري روشن بموسم واحد (35 هدفا)

- أكثر من ساهم في دوري روشن بموسم واحد (46 هدفا)

- ثالث أكثر من صنع في دوري روشن بموسم واحد (11 تمريرة حاسمة)

وانضم أسطورة كرة القدم إلى النصر السعودي في موسم 2022/23 في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن مانشستر يونايتد.

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