صراع سعودي على كاسيميرو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الإعلامي المطلع على سوق الانتقالات، إكرم كونور، عن استعداد أندية النصر والأهلي والقادسية السعودية للانطلاق من جديد في سباق التعاقد مع كاسيميرو نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

اللاعب البرازيلي على أعتاب الرحيل عن فريقه رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2026، إذ لا يبدو سعيدا بوضعه هناك وتحديدا اضطراره للعب في خط الدفاع بدلا من الوسط.

النصر كان الأكثر جدية في سعيه لضم كاسيميرو خاصة مع ترحيب نجمه كريستيانو رونالدو بذلك، وقد رجحت عدة تقارير موافقة لاعب ريال مدريد السابق على الاجتماع مجددا مع زميله البرتغالي، وهو ما أكده كونور كذلك ضمن تغريدته على منصة إكس.

الصحفي التركي أوضح أن الأندية السعودية الثلاثة ستعيد فتح المفاوضات مع مانشستر يونايتد في يونيو القادم، مشيرا إلى أن النصر جهز عرضا بقيمة 40 مليون يورو لضم اللاعب، فيما يضع الأهلي والقادسية التعاقد معه على رأس أولوياتهما.