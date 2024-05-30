النصر السعودي يتمم اتفاقه مع أسطورة ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات مثيرة بشأن ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الجديدة والتي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا للتقارير فأن مجلس إدارة نادي النصر حسم التعاقد مع قائد ريال مدريد ومدرب إسبانيا السابق فيرناندو هييرو حيث أعلن الحساب الرسمي لفريق شيفاس المسكيكي عن رحيله من التدريب.

وأكدت التقارير أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في تولي فيرناندو هييرو مهمة المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وقد يقبل المدرب العرض بعد انتهاء مهمته مع شيفاس.

وأشار رودريجو كاماتشو إلى اقتراب فيرناندو هييرو من منصب المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بعد انتهاء مهمة إعداد النادي المكسيكي لبطولة apertura 2024 ثم يرحل بعد ذلك وستحسم الصفقة خلال ساعات بين الطرفين.

ترتيب النصر في الدوري

واحتل العالمي المركز الثاني كوصيفا بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 82 نقطة بعد تحقيق 26 فوز وتعادل بأربعة وخسر مثلهم.